Стал известен ещё один претендент на игрока «Манчестер Юнайтед» Маркуса Рашфорда

«Вест Хэм» проявляет интерес к нападающему «Манчестер Юнайтед» Маркусу Рашфорду, но при этом «молотобойцы» полагают, что англичанин, скорее всего, перейдёт в зарубежный клуб. Этом этом сообщает известный журналист и инсайдер Бен Джейкобс в социальной сети X.

Напомним, ранее стало известно, что Рашфорд близок к переходу в «Милан» на правах аренды. В нынешнем сезоне Маркус провёл за «Манчестер Юнайтед» во всех турнирах 24 матча, в которых забил семь голов и отдал три результативные передачи.

Соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, — € 55 млн.