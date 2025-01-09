Хетаг Хосонов подписал контракт с «Торпедо»

Полузащитник Хетаг Хосонов подписал контракт с московским «Торпедо». Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

По информации журналиста Ивана Карпова, подмосковные «Химки» получат за трансфер 60 млн рублей. Срок контракта Хосонова с «Торпедо» рассчитан на три года.

В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги 26-летний Хетаг Хосонов провёл 17 матчей, в которых отметился одним забитым мячом и двумя голевыми передачами. Также на счету футболиста три игры и одна результативная передача в Фонбет Кубке России.

«Торпедо» занимает второе место в турнирной таблице Мелбет Первой лиги сезона-2024/2025. Команда набрала 43 очка за 21 матч. На первой строчке располагается калининградская «Балтика», которая заработала 45 очков.