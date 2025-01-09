Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Аль-Наср — Аль-Охдуд. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
20:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Хетаг Хосонов подписал контракт с «Торпедо»

Хетаг Хосонов подписал контракт с «Торпедо»
Комментарии

Полузащитник Хетаг Хосонов подписал контракт с московским «Торпедо». Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

По информации журналиста Ивана Карпова, подмосковные «Химки» получат за трансфер 60 млн рублей. Срок контракта Хосонова с «Торпедо» рассчитан на три года.

В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги 26-летний Хетаг Хосонов провёл 17 матчей, в которых отметился одним забитым мячом и двумя голевыми передачами. Также на счету футболиста три игры и одна результативная передача в Фонбет Кубке России.

«Торпедо» занимает второе место в турнирной таблице Мелбет Первой лиги сезона-2024/2025. Команда набрала 43 очка за 21 матч. На первой строчке располагается калининградская «Балтика», которая заработала 45 очков.

Материалы по теме
«Торпедо» опубликовало расписание контрольных матчей на зимних сборах
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android