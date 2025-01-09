Реваз Челебадзе: в «Наполи» Хвичу используют, как раба, а «ПСЖ» — великий клуб

Бывший нападающий тбилисского «Динамо» Реваз Челебадзе отреагировал на новости о возможном переходе грузинского вингера «Наполи» Хвичи Кварацхелии в «ПСЖ».

«Я давно знаю про интерес «ПСЖ». Хвичу давно хочет Луис Энрике. Но, думаю, самый хороший вариант — если Хвича поедет играть в Англию. «ПСЖ» — отличный и великий клуб, там выступали Месси и Неймар. Но АПЛ — это чемпионат высшего класса. Во Франции тоже хороший чемпионат, но я хочу, чтобы Хвича поехал в лучший.

Ему срочно нужно уходить из «Наполи». К парню там такое неуважение! Хвича становится лучшим игроком страны, а у него 19-я или 20-я зарплата в команде. Это просто неуважение к нему. В «Наполи» его не уважают и используют, как раба. Такие вещи задевают самолюбие человека. Будет правильно, если Хвича перейдёт в топ-клуб», — сказал Челебадзе в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.