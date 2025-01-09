Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Аль-Наср — Аль-Охдуд. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
20:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Кузнецов оценил шансы ЦСКА на чемпионский титул в этом сезоне РПЛ

Кузнецов оценил шансы ЦСКА на чемпионский титул в этом сезоне РПЛ
Аудио-версия:
Комментарии

Ветеран ПФК ЦСКА Дмитрий Кузнецов оценил шансы армейской команды в борьбе за чемпионский титул в текущем сезоне Российской Премьер-Лиги. Он считает, что красно-синие могут выдать победную серию, несколько раз обыграть прямых конкурентов и ворваться в тройку. По его мнению, у ЦСКА всё ещё есть шансы на золотые медали РПЛ.

«Все говорили, что «Зенит» является безоговорочным лидером, но в первой части сезона петербургская команда провалилась. «Спартак» набрал хорошую форму, но не очень понятно, как красно-белые будут играть весной. Так почему бы армейцам не усилиться во время зимнего трансферного окна и не выдать победную серию? Условно, если подопечные Марко Николича два раза обойдут прямых конкурентов, то будут в тройке. Поэтому я считаю, что ЦСКА имеет шансы выиграть чемпионат России по футболу в 2025 году», — приводит слова Дмитрия Кузнецова интернет-портал «РБ Спорт».

Напомним, на момент зимнего перерыва армейцы занимают шестую строчку в турнирной таблице чемпионата России. Команда Марко Николича набрала 31 очко за 18 туров. У лидирующего «Краснодара» 39 очков.

Материалы по теме
У ЦСКА могут перехватить лучшего бомбардира чемпионата Бразилии — источник
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android