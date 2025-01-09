«Спартак» почтил память Нетто в день его рождения

Пресс-служба московского «Спартака» поздравила бывшего полузащитника красно-белых и национальной команды СССР Игоря Нетто с днём рождения. Сегодня, 9 января, Нетто могло бы исполниться 95 лет.

«Великий полузащитник, воспитанник, многолетний капитан и рекордсмен «Спартака», проведший в клубе 18 сезонов и сыгравший более 400 матчей за красно-белых. Пятикратный чемпион СССР и трехкратный обладатель Кубка СССР, 14 раз попадавший в список лучших футболистов Советского Союза, из которых 13 – под номером один. Вечная память красно-белой легенде!» — сказано в сообщении «Спартака», опубликованном в телеграм-канале клуба.

Игорь Нетто выигрывал Олимпийские игры в 1956 году и чемпионат Европы по футболу — 1960. В составе «Спартака» футболист пять раз становился чемпионом СССР, а также трижды выигрывал Кубок страны.