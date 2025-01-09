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Борис Ротенберг: «Локомотив» — лучшая академия страны, мы хотим развивать футбол в России

Борис Ротенберг: «Локомотив» — лучшая академия страны, мы хотим развивать футбол в России
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Директор Департамента развития молодёжного футбола ФК «Локомотив» Борис Борисович Ротенберг высказался о вручении полузащитнику железнодорожников Алексею Батракову награды «Первая пятёрка». Этот приз традиционно вручается лучшему молодому игроку России по итогам прошедшего года.

«Хотел бы поздравить организаторов за это мероприятие. Очень душевно и по-футбольному. Очень приятно, что Алексей получает высокую награду. Леша — большой молодец. И поздравляю Яну Свистунову. Мы считаем, что лучшая академия в России — это «Локомотив», но хорошо относимся к «Чертаново». Для ребят это только начало. В детях — наше будущее. Мы хотим развивать футбол в России. Мы очень сильно верим и гордимся вами», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Владислав Круглов.

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