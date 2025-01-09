«Наполи» не отпустит Кварацхелию в «ПСЖ» менее, чем за € 80 млн — Ди Марцио

Итальянский «Наполи» не готов расстаться с нападающим Хвичей Кварацхелией за сумму менее, чем € 80 млн. Об этом сообщил журналист Джанлука Ди Марцио на своём сайте.

На нападающего сборной Грузии претендует французский «Пари Сен-Жермен».

«Французы начинают с более низкой цифры, однако они настроены вести переговоры, чтобы прийти к успешному завершению», — написал Ди Марцио.

Ранее сообщалось, что «ПСЖ» готов включить в сделку с «Наполи» своих игроков — например, защитника Милана Шкриньяра.

В текущем сезоне чемпионата Италии 23-летний Хвича Кварацхелия провёл 17 матчей, в которых забил пять мячей и оформил три результативные передачи. Также на его счету одна игра в Кубке Италии.