Бразильский журналист: Артура из «Зенита» считают на родине великим футболистом

Известный бразильский журналист Марко Гевес, специализирующийся на инсайдах по «Атлетико Минейро», рассказал, как в латиноамериканской стране относятся к футболисту «Зенита» Артуру Гимарайнсу. По его словам, на родине Артура считают великим игроком. Гевес отметил сильные стороны вингера — универсализм, скорость, дриблинг и пас.

«В Бразилии Артура считают великим футболистом. Универсал, выполняющий важные функции на поле, имеет хорошую скорость на средней и дальней дистанции, обладает отличным дриблингом, пасом и рывком. Здесь его рассматривают как великолепного футболиста, способного заменить второго после Халка великого игрока Паулиньо, которого обменяли в «Палмейрас», — приводит слова Гевеса Bobsoccer.

Ранее в СМИ появлялись слухи, что «Зенит» намерен расстаться с Артуром в зимнее трансферное окно. Игрок может перебраться в Бразилию.