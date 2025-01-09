Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Аль-Наср — Аль-Охдуд. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
20:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Бразильский журналист: Артура из «Зенита» считают на родине великим футболистом

Бразильский журналист: Артура из «Зенита» считают на родине великим футболистом
Аудио-версия:
Комментарии

Известный бразильский журналист Марко Гевес, специализирующийся на инсайдах по «Атлетико Минейро», рассказал, как в латиноамериканской стране относятся к футболисту «Зенита» Артуру Гимарайнсу. По его словам, на родине Артура считают великим игроком. Гевес отметил сильные стороны вингера — универсализм, скорость, дриблинг и пас.

«В Бразилии Артура считают великим футболистом. Универсал, выполняющий важные функции на поле, имеет хорошую скорость на средней и дальней дистанции, обладает отличным дриблингом, пасом и рывком. Здесь его рассматривают как великолепного футболиста, способного заменить второго после Халка великого игрока Паулиньо, которого обменяли в «Палмейрас», — приводит слова Гевеса Bobsoccer.

Ранее в СМИ появлялись слухи, что «Зенит» намерен расстаться с Артуром в зимнее трансферное окно. Игрок может перебраться в Бразилию.

Материалы по теме
«Фламенго» предложил «Зениту» за Клаудиньо € 20 млн — источник
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android