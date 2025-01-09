Тренер ЖФК «Чертаново» поздравил Яну Свистунову с победой в премии «Первая пятёрка»

Тренер женского клуба «Чертаново» Алексей Тарасюк поздравил футболистку своей команды Яну Свистунову с победой в премии «Первая пятёрка». Эта награда вручается лучшему молодому футболисту и лучшей молодой футболистке по итогам прошедшего года.

«Слов благодарности достоин первый тренер. Самое главное — найти бриллиант, а потом уже — обрамление. Ребят поздравляю, но нельзя останавливаться на пути. Это только первая ступенька», — передаёт слова Алексея Тарасюка корреспондент «Чемпионата» Владислав Круглов.

Стоит отметить, что среди мужских команд премию «Первая пятёрка» по итогам 2024 года получил полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков.