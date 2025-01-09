Кузнецов заявил, что ЦСКА нужно приобрести такого нападающего, как Манфред Угальде

Бывший футболист ЦСКА Дмитрий Кузнецов полагает, что армейцам этой зимой необходимо приобрести такого нападающего, как Манфред Угальде из «Спартака».
«ЦСКА зимой нужно приобрести такого нападающего, как Угальде. Гуарирапа и Койта не забивают, а Мусаеву одному сложно. Нужно в помощь Тамерлану найти игрока быстрого, мобильного, техничного и главное — забивного, которые есть в том же «Спартаке», — приводит слова Кузнецова «РБ Спорт».
По итогам 18 туров Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 первое место в турнирной таблице занимает «Краснодар». Чёрно-зелёные набрали 39 очков — столько же у «Зенита». Тройку лидеров замыкает московский «Спартак» (37 очков). ЦСКА занимает шестое место. «Оренбург» и «Ахмат» расположились на последних строчках турнирной таблицы. В зоне переходных матчей находятся «Факел» и «Химки».