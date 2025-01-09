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Кузнецов заявил, что ЦСКА нужно приобрести такого нападающего, как Манфред Угальде

Кузнецов заявил, что ЦСКА нужно приобрести такого нападающего, как Манфред Угальде
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Бывший футболист ЦСКА Дмитрий Кузнецов полагает, что армейцам этой зимой необходимо приобрести такого нападающего, как Манфред Угальде из «Спартака».

«ЦСКА зимой нужно приобрести такого нападающего, как Угальде. Гуарирапа и Койта не забивают, а Мусаеву одному сложно. Нужно в помощь Тамерлану найти игрока быстрого, мобильного, техничного и главное — забивного, которые есть в том же «Спартаке», — приводит слова Кузнецова «РБ Спорт».

По итогам 18 туров Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 первое место в турнирной таблице занимает «Краснодар». Чёрно-зелёные набрали 39 очков — столько же у «Зенита». Тройку лидеров замыкает московский «Спартак» (37 очков). ЦСКА занимает шестое место. «Оренбург» и «Ахмат» расположились на последних строчках турнирной таблицы. В зоне переходных матчей находятся «Факел» и «Химки».

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