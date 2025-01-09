Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Аль-Наср — Аль-Охдуд. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
20:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Сёмин дал совет Батракову и Свистуновой после признания лучшими молодыми игроками года

Сёмин дал совет Батракову и Свистуновой после признания лучшими молодыми игроками года
Аудио-версия:
Комментарии

Известный отечественный тренер Юрий Сёмин дал совет полузащитнику «Локомотива» Алексею Батракову и нападающей «Чертаново» Яне Свистуновой, которые были признаны лучшим футболистом и футболисткой 2024 года в России.

«Я всех хочу поздравить с наступившим Новым годом! Здоровья и удачи! Что касается лауреатов премии — пожелание не останавливаться на сегодняшнем дне, ведь футбол проходит очень быстро. Времени мало. Бросьте гаджеты и телефоны и смотрите все чемпионаты по футболу, какие можете. Посмотрите, как звёзды обводят, играют и бьют. Уже потом, на тренировке, постарайтесь сделать этот элемент лучше. Если это делать каждый день, будете расти. Заведите книжечку, куда пишите, где стали лучше в чём-то. Времени у вас немного, удачи!» — передаёт слова Сёмина корреспондент «Чемпионата» Владислав Круглов.

Материалы по теме
Борис Ротенберг: «Локомотив» — лучшая академия страны, мы хотим развивать футбол в России
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android