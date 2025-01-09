Сёмин дал совет Батракову и Свистуновой после признания лучшими молодыми игроками года

Известный отечественный тренер Юрий Сёмин дал совет полузащитнику «Локомотива» Алексею Батракову и нападающей «Чертаново» Яне Свистуновой, которые были признаны лучшим футболистом и футболисткой 2024 года в России.

«Я всех хочу поздравить с наступившим Новым годом! Здоровья и удачи! Что касается лауреатов премии — пожелание не останавливаться на сегодняшнем дне, ведь футбол проходит очень быстро. Времени мало. Бросьте гаджеты и телефоны и смотрите все чемпионаты по футболу, какие можете. Посмотрите, как звёзды обводят, играют и бьют. Уже потом, на тренировке, постарайтесь сделать этот элемент лучше. Если это делать каждый день, будете расти. Заведите книжечку, куда пишите, где стали лучше в чём-то. Времени у вас немного, удачи!» — передаёт слова Сёмина корреспондент «Чемпионата» Владислав Круглов.