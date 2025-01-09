Батраков: когда был маленьким, видел, как «Первую пятёрку» получает Лёша Миранчук

Полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков прокомментировал свою победу в премии «Первая пятёрка» по итогам 2024 года. Эта награда ежегодно вручается лучшему молодому футболисту России.

«Ценно стоять и получать такую награду. Когда был я маленьким, видел, как эту награду получает Лёша Миранчук. Спасибо тренерам и родителям», — передаёт слова Батракова корреспондент «Чемпионата» Владислав Круглов.

В нынешнем сезоне Алексей Батраков сыграл за «Локомотив» 23 матча во всех турнирах, в которых отметился 11 забитыми мячами и восемью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на авторитетном интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 19-летнего футболиста составляет € 8 млн.