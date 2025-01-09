«Перед тварями не надо пресмыкаться никогда». Байдачный — о России на международной арене

Бывший нападающий московского «Динамо» и сборной СССР Анатолий Байдачный высказался о шансах России вернуться на международную спортивную арену в 2025 году.

«Я за то, чтобы не Россию вернули в международные соревнования, а чтобы Россия их всех вернула. Хватит уже пресмыкаться перед каждой ****** [существом]. Когда мы их разобьём, что ничего не останется, тогда будем их возвращать. И европейцев, и всех. Перед тварями не надо пресмыкаться никогда. Мы их всегда били и будем бить! Будем устанавливать свои правила, хватит их прощать. Россия должна разрешать, будет кто-то где-то играть или нет. Я вообще не понимаю, как можно без флага на соревнования выходить. Не представляю, чтобы мы в СССР вышли без флага! Россия должна объединять и решать, кто будет выступать на международной арене. Мы должны просто победить, тогда всё разрешится. После Великой Отечественной же не было никаких препятствий», — приводит слова Байдачного Legalbet.

Напомним, все российские команды, включая сборные, отстранены от международных турниров решением ФИФА и УЕФА из-за ситуации на Украине с конца февраля 2022 года. С тех пор Россия проводит только товарищеские матчи. В ноябре подопечные Валерия Карпина сыграли с Брунеем (11:0) и с Сирией (4:0), а в сентябре встречались с национальной командой Вьетнама (3:0). Ранее появилась информация, что сборная России летом может сыграть с Беларусью. Отметим, что по итогам 18 туров Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 первое место в турнирной таблице занимает «Краснодар». Чёрно-зелёные набрали 39 очков — столько же у «Зенита». Тройку лидеров замыкает московский «Спартак» (37 очков). «Оренбург» и «Ахмат» расположились на последних строчках турнирной таблицы. В зоне переходных матчей находятся «Факел» и «Химки».