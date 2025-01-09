Президент «Барселоны» может быть наказан за свою бурную реакцию на регистрацию Ольмо — AS

Королевская испанская федерация футбола (RFEF) инициировала предварительное расследование в связи с реакций президента «Барселоны» Жоана Лапорты на новость, что Высший совет по спорту (CSD) разрешил каталонскому клубу зарегистрировать полузащитника Даниэля Ольмо и нападающего Пау Виктора на вторую часть сезона Ла Лиги. Об этом сообщает AS.

По информации источника, по итогам данного расследования в отношении Лапорты может быть возбуждено дисциплинарное дело.

Лапорта узнал новость о регистрации Ольмо и Виктора во время матча полуфинала Суперкубка Испании с «Атлетиком» из Бильбао (0:2). Президент «Барселоны» кричал: «Вы бесстыжие люди! Негодяи!». Также он на эмоциях пнул что-то внутри кабины, где находился во время игры.

Материалы по теме Президент «Барселоны» в грубой форме оскорбил Ла Лигу и RFEF во время матча с «Атлетиком»

Лапорта тепло поприветствовал фанатов соперника «Барселоны»: