Президент «Барселоны» может быть наказан за свою бурную реакцию на регистрацию Ольмо — AS

Королевская испанская федерация футбола (RFEF) инициировала предварительное расследование в связи с реакций президента «Барселоны» Жоана Лапорты на новость, что Высший совет по спорту (CSD) разрешил каталонскому клубу зарегистрировать полузащитника Даниэля Ольмо и нападающего Пау Виктора на вторую часть сезона Ла Лиги. Об этом сообщает AS.
По информации источника, по итогам данного расследования в отношении Лапорты может быть возбуждено дисциплинарное дело.
Лапорта узнал новость о регистрации Ольмо и Виктора во время матча полуфинала Суперкубка Испании с «Атлетиком» из Бильбао (0:2). Президент «Барселоны» кричал: «Вы бесстыжие люди! Негодяи!». Также он на эмоциях пнул что-то внутри кабины, где находился во время игры.
Лапорта тепло поприветствовал фанатов соперника «Барселоны»: