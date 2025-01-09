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Юрий Сёмин отреагировал на информацию о возможном переходе Хвичи Кварацхелии в «ПСЖ»

Юрий Сёмин отреагировал на информацию о возможном переходе Хвичи Кварацхелии в «ПСЖ»
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Российский тренер Юрий Сёмин высказался о возможном переходе нападающего Хвичи Кварацхелии из итальянского «Наполи» во французский «Пари Сен-Жермен». Ранее сообщалось, что «парижане» намерены совершить трансфер в январе.

«Это только слухи, что Хвича переходит в «ПСЖ». Что комментировать? Прокомментирую, когда перейдёт официально. Хвича — очень умный парень, который знает, когда и куда нужно перейти», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

В текущем сезоне чемпионата Италии 23-летний Хвича Кварацхелия провёл 17 матчей, в которых забил пять мячей и оформил три результативные передачи. Также на его счету одна игра в Кубке Италии.

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