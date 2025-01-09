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Кварацхелия близок к переходу в «ПСЖ» за € 80 млн в нынешнем январе — Фабрицио Романо

Кварацхелия близок к переходу в «ПСЖ» за € 80 млн в нынешнем январе — Фабрицио Романо
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Крайний нападающий «Наполи» Хвича Кварацхелия готов покинуть итальянский клуб и перейти в «ПСЖ» в нынешнем январе. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, французский гранд предложил «Наполи» € 80 млн за переход грузинского футболиста. Также «ПСЖ» ведёт переговоры с Кварацхелией об условиях его личного контракта, которые продвигаются успешно.

В текущем сезоне чемпионата Италии 23-летний Кварацхелия провёл 17 матчей, в которых забил пять мячей и оформил три результативные передачи. Также на его счету одна игра в Кубке Италии. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 85 млн.

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