«Шинник» расторг контракт с экс-форвардом ЦСКА Жамалетдиновым

Ярославский «Шинник» официально объявил о расторжении контракта с бывшим нападающим московского ЦСКА Тимуром Жамалетдиновым.

Футбольный клуб «Шинник» и нападающий Тимур Жамалетдинов достигли договоренности о прекращении срока действия контракта по соглашению сторон. Футбольный клуб благодарит Тимура за игру в составе команды и желает успехов в дальнейшей карьере», — говорится в заявлении клуба на официальном сайте.

В составе «Шинника» форвард выступал с июля 2024 года. За это время Тимур принял участие в 22 матчах клуба, в которых забил два гола и отдал две результативные передачи.

За свою карьеру 27-летний футболист также успел поиграть за польский «Лех», «Уфу», «СКА-Хабаровск» и «Волгарь».