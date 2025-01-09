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Спортдиректор «Уфы» Тетрадзе высказался про слухи об интересе к вратарю Илье Свинову

Спортдиректор «Уфы» Тетрадзе высказался про слухи об интересе к вратарю Илье Свинову
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Спортивный директор «Уфы» Омари Тетрадзе прокомментировал информацию об интересе клуба к голкиперу калининградской «Балтики» Илье Свинову.

«Давайте не будем торопить события. Интерес к Свинову имеет место быть, но не будем загадывать. Я для себя беру паузу — на месте определимся», — сказал Тетрадзе в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Ранее сообщалось, что, кроме «Уфы», в переходе голкипера заинтересован ярославский «Шинник».

В текущем сезоне Мелбет Первой лиги 24-летний Илья Свинов провёл пять матчей.

«Уфа» занимает 15-е место в турнирной таблице Первой лиги. Команда набрала 20 очков за 21 матч.

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