Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Аль-Наср — Аль-Охдуд. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
20:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Александр Мостовой: положительно оцениваю возможный трансфер Хвичи в «ПСЖ»

Александр Мостовой: положительно оцениваю возможный трансфер Хвичи в «ПСЖ»
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший футболист «Бенфики» и «Сельты» Александр Мостовой высказался о возможном переходе нападающего Хвичи Кварацхелии из итальянского «Наполи» во французский «Пари Сен-Жермен». Ранее в СМИ сообщалось, что грузинский вингер близок к переходу во французский клуб за € 80 млн в нынешнем январе.

«Трудно сказать, будет ли шагом вперёд для Хвичи переход в «ПСЖ». Большим шагом было, когда он с «Наполи» стал чемпионом. Не знаю, что может быть выше. Но почему не попробовать? Я положительно оцениваю такой возможный переход. Если «ПСЖ» предлагает деньги и своих игроков, трансфер срастётся», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

В текущем сезоне чемпионата Италии 23-летний Хвича Кварацхелия провёл 17 матчей, в которых забил пять мячей и оформил три результативные передачи. Также на его счету одна игра в Кубке Италии.

Материалы по теме
Юрий Сёмин отреагировал на информацию о возможном переходе Хвичи Кварацхелии в «ПСЖ»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android