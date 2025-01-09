Александр Мостовой: положительно оцениваю возможный трансфер Хвичи в «ПСЖ»

Бывший футболист «Бенфики» и «Сельты» Александр Мостовой высказался о возможном переходе нападающего Хвичи Кварацхелии из итальянского «Наполи» во французский «Пари Сен-Жермен». Ранее в СМИ сообщалось, что грузинский вингер близок к переходу во французский клуб за € 80 млн в нынешнем январе.

«Трудно сказать, будет ли шагом вперёд для Хвичи переход в «ПСЖ». Большим шагом было, когда он с «Наполи» стал чемпионом. Не знаю, что может быть выше. Но почему не попробовать? Я положительно оцениваю такой возможный переход. Если «ПСЖ» предлагает деньги и своих игроков, трансфер срастётся», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

В текущем сезоне чемпионата Италии 23-летний Хвича Кварацхелия провёл 17 матчей, в которых забил пять мячей и оформил три результативные передачи. Также на его счету одна игра в Кубке Италии.