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«Балтика» продлила контракт с Андреем Менделем

«Балтика» продлила контракт с Андреем Менделем
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Калининградская «Балтика» объявила о продлении контракта с полузащитником Андреем Менделем. Новое соглашение заключено до 10 июня 2027 года.

«Поздравляем Андрея с правильным решением», — говорится в заявлении клуба телеграм-канале.

29-летний футболист выступает за клуб из Калининграда с сентября прошлого года. За это время полузащитник принял участие в 11 матчах во всех турнирах. Отметим, что во всех встречах Мендель выходил в стартовом составе. В свой актив Андрей записал одну голевую передачу.

За свою карьеру Мендель также успел поиграть за «Биолого», армавирское «Торпедо», «Дружбу», «Черноморец», «Афипс», «Химки», «Волгарь» и «Факел».

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