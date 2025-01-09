Полузащитник «Локомотива» Батраков рассказал о задачах во второй части сезона

Полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков ответил на вопрос о задачах во второй части нынешнего сезона.

«Сейчас для меня первостепенное — это двигаться вместе с командой наверх, побеждать в каждом матче и оказаться в конце чемпионата как можно выше», — передаёт слова Батракова корреспондент «Чемпионата» Владислав Круглов.

В нынешнем сезоне Алексей Батраков сыграл за «Локомотив» 23 матча во всех турнирах, в которых отметился 11 забитыми мячами и восемью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на авторитетном интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 19-летнего футболиста составляет € 8 млн.

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