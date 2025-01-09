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Батраков: поездку в Италию подгадал под матч Лиги чемпионов — надеюсь, её вернут в Россию

Батраков: поездку в Италию подгадал под матч Лиги чемпионов — надеюсь, её вернут в Россию
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Полузащитник московского «Локомотива» Алексей Батраков рассказал, как провёл отпуск.

«Отпуск провёл отлично, дали достаточно времени. Отдыхал в Италии, Франции, был в Испании и на море в Индонезии. Всё хорошо, буду работать на сборах с новыми силами. В весенней части сезона постараюсь так же радовать болельщиков.

Специально подгадал поездку в Милан под матч Лиги чемпионов «Милан» — «Црвена Звезда». Очень понравилось. К сожалению, в России уже давно нет Лиги чемпионов, надеюсь, поскорее вернут, потому что атмосфера была потрясающая», — передаёт слова Батракова корреспондент «Чемпионата» Владислав Круглов.

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