Тетрадзе: Хвича помог бы «ПСЖ» своим приходом, он способен играть в любом чемпионате

Бывший защитник московского «Динамо» Омари Тетрадзе высказался о возможном переходе нападающего Хвичи Кварацхелии из итальянского «Наполи» во французский «Пари Сен-Жермен». Ранее в СМИ сообщалось, что грузинский вингер близок к переходу во французский клуб за € 80 млн в нынешнем январе.

«ПСЖ» — это серьёзно. Для Хвичи переход в парижский клуб станет шагом вперёд в карьере. Он доказал, что является игроком с большой буквы. Хвича мог бы помочь «ПСЖ» своим приходом. Парень заслуживает такого предложения.

Хвича так хорошо себя проявил, что способен играть в любом чемпионате. От него будет зависеть, насколько он будет увереннее в АПЛ. Английский чемпионат откровенно сложнее французского и итальянского. Там много матчей, и сам чемпионат очень напряжённый. Весь вопрос в том, насколько он уверен в себе», — сказал Тетрадзе в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.