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Алдонин рассказал, как относится к оценочным суждениям футбольных комментаторов

Алдонин рассказал, как относится к оценочным суждениям футбольных комментаторов
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Бывший футболист московского ЦСКА Евгений Алдонин ответил на вопрос, раздражают ли его оценочные суждения в эфире от футбольных комментаторов. Ранее главный тренер «Ростова» и сборной России Валерий Карпин, наставник китайского «Шанхай Шэньхуа» Леонид Слуцкий и многие другие критически высказывались о работе комментаторов.

«Мне кажется, это не красит комментатора. Давать оценку – это задача экспертов и специалистов. Если человек слушает радио, то он должен понимать, что происходит на поле, кто с мячом и так далее. Какие-то интересные истории или факты – почему нет? Но оценки, мне кажется, это касается больше телевизионных эфиров, связанных как раз с экспертами и ведущими, которые разбирают более подробно матч. Во время игры точно не надо по горячим следам настроить зрителей против кого-то», — приводит слова Алдонина «Спорт день за днём».

Алдонин выступал за ЦСКА с 2004 по 2013 год. Вместе с московским клубом становился чемпионом России, обладателем Кубка (пять раз) и Суперкубка (четыре раза) России, а также выигрывал Кубок УЕФА.

В 2012 году Алдонин был отдан в аренду «Мордовии», а затем перешёл в «Волгу», которая стала его последним клубом в профессиональной карьере. С 2002 по 2007 год вызывался в cборную России, провёл за национальную команду 29 матчей.

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