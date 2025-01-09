Аркадий Белый назвал двух футболистов РПЛ, которых взял бы в мини-футбольный КПРФ

Генеральный директор мини-футбольного клуба КПРФ Аркадий Белый назвал имена двух футболистов из Российской Премьер-Лиги, которых взял бы к себе в команду.

«Я считаю, что техничный, обученный, топовый футболист из полузащиты может состояться в системе футзала. Трудно выделить кого-то конкретного. Практически не наблюдаю за игроками детально. Могу сказать, что мне нравятся Ахметов и Обляков», — приводит слова Белого Metaratings.

Иван Обляков в нынешнем сезоне принял участие в 24 матчах ЦСКА во всех турнирах. Полузащитник записал на свой счёт четыре гола и пять результативных передач. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость полузащитника сборной России в € 9 млн.

В текущем сезоне Ильзат Ахметов провёл за «Зенит» во всех турнирах девять матчей, в которых не смог отметиться результативными действиями.