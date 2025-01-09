Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Аль-Наср — Аль-Охдуд. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
20:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Динамо» отдало Ивана Лепского в аренду в «Сокол»

«Динамо» отдало Ивана Лепского в аренду в «Сокол»
Комментарии

Защитник московского «Динамо» Иван Лепский перешёл в саратовский «Сокол» на правах аренды до конца июня 2025 года.

«Ваня будет помогать «Соколу» в Первой лиге. Желаем Лепсу набраться нужного опыта на поле и обойтись без травм», — говорится в заявлении клуба в телеграм-канале.

В нынешнем сезоне 19-летний Лепский сыграл в восьми матчах за бело-голубых во всех турнирах. В этих встречах молодой футболист отметился забитым голом и одной результативной передачей. 19-летний Иван является воспитанником академии «Динамо» им. Л. И. Яшина.

Саратовский «Сокол» занимает 16-е место в турнирной таблице Мелбет Первой лиги. Команда набрала 19 очков после 21 матча.

Материалы по теме
Аленичев: «Динамо» вряд ли предоставится шанс на чемпионство в ближайшее время
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android