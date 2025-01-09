«Динамо» отдало Ивана Лепского в аренду в «Сокол»

Защитник московского «Динамо» Иван Лепский перешёл в саратовский «Сокол» на правах аренды до конца июня 2025 года.

«Ваня будет помогать «Соколу» в Первой лиге. Желаем Лепсу набраться нужного опыта на поле и обойтись без травм», — говорится в заявлении клуба в телеграм-канале.

В нынешнем сезоне 19-летний Лепский сыграл в восьми матчах за бело-голубых во всех турнирах. В этих встречах молодой футболист отметился забитым голом и одной результативной передачей. 19-летний Иван является воспитанником академии «Динамо» им. Л. И. Яшина.

Саратовский «Сокол» занимает 16-е место в турнирной таблице Мелбет Первой лиги. Команда набрала 19 очков после 21 матча.