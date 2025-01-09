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Неймар заработал € 101 млн, сыграв 42 минуты за «Аль-Хиляль» в 2024 году — Footmercato

Неймар заработал € 101 млн, сыграв 42 минуты за «Аль-Хиляль» в 2024 году — Footmercato
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32-летний нападающий «Аль-Хиляля» Неймар заработал € 101 млн, приняв участие в двух матчах за саудовский клуб в 2024 году, где он провёл на поле в общей сложности 42 минуты. Об этом сообщает Footmercato.

Напомним, бразильский футболист разорвал крестообразные связки в октябре 2023 года. Неймар восстановился от травмы к октябрю минувшего года, однако повредил подколенное сухожилие в игре азиатской Лиги чемпионов с «Эстеглялем» (3:0).

Неймар перешёл в «Аль-Хиляль» летом 2023 года. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 15 млн.

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