«ПСЖ» предложил «Наполи» включить Шкриньяра в сделку по Кварацхелии — Романо

Центральный защитник «ПСЖ» Милан Шкриньяр был предложен «Наполи» в качестве части сделки по трансферу грузинского вингера итальянцев Хвичи Кварацхелии в стан парижан. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо на своей странице в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, на данный момент «Наполи» не согласился на включение защитника в сделку, так как зарплата Шкриньяра является слишком большой.

Ранее в СМИ сообщалось, что грузинский вингер близок к переходу во французский клуб за € 80 млн в нынешнем январе.

В текущем сезоне Шкриньяр принял участие в пяти матчах во всех турнирах, в которых он не отметился результативными действиями. Трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 15 млн.