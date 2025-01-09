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Игроки «Барселоны» были готовы бойкотировать вызов в сборную из-за ситуации с Ольмо — AS

Игроки «Барселоны» были готовы бойкотировать вызов в сборную из-за ситуации с Ольмо — AS
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Футболисты «Барселоны» рассматривали вариант с бойкотом вызова в сборную Испании в случае, если бы полузащитник сине-гранатовых Даниэль Ольмо не был зарегистрирован на вторую часть нынешнего сезона Ла Лиги. Об этом сообщает Sport.es.

По информации источника, игроками, готовыми отказаться от вызова в национальную команду, были Гави, Педри, Кубарси, Касадо, Ямаль и Фермин.

Как подчёркивает издание As, футболисты «Барселоны» хотели подобным образом выразить протест Королевской испанской футбольной федерации (RFEF), занявшей позицию президента Ла Лиги Хавьера Тебаса, а не стремящейся защитить интересы клуба «Фурия Роха».

В среду, 8 января, стало известно, что Высший совет по спорту Испании (CSD) разрешил временно внести Ольмо в заявку Ла Лиги, Кубка и Суперкубка Испании, несмотря на отказ Ла Лиги и Королевской испанской футбольной федерации.

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