Евгений Ловчев высказался о назначении Кахигао на пост спортивного директора «Спартака»

Ветеран московского «Спартака» Евгений Ловчев высказался о назначении испанца Фрэнсиса Кахигао на пост спортивного директора московского «Спартака». О приходе специалиста «Спартак» объявил в пятницу, 3 января.

«Я из того времени, когда не было спортивных директоров. Был один наставник и не было тренеров по вратарям, по защитникам. А сейчас столько тренеров разных по разным отделам, а потом смотришь на них… А у нас были Бесков, Лобановский и Симонян, которые были и по вратарям, и по защитникам, и по нападающим. И они смотрели и выбирали себе игроков, а самым лучшим спортивным директором был Николай Петрович Старостин.

При этом спортдиректора ещё меняются постоянно в «Спартаке»? Ну, я вообще не знаю, что там, меняются и руководители, что там говорить! Я десятилетия был в «Спартаке» в футбольном клубе, когда Николай Петрович Старостин возглавлял, и всё от него исходило, и блага, и всё прочее. Да, там менялись тренеры, и Симонян, и Гуляев, но эти люди все были спартаковские. Они знали, что такое «Спартак» и как «Спартак», а потом Романцев был. Там не просто так всё было. Там никакого Абаскаля не могло появиться, по большому счёту. Сравните: Абаскаль или Бесков», — приводит слова Ловчева «ВсеПроСпорт.ру»

Кахигао выступал как полузащитник за молодёжку лондонского «Арсенала», а также за вторую команду «Барселоны» и вызывался в молодёжную сборную Испании. В середине 90-х Кахигао вернулся в «Арсенал» как скаут и проработал в клубе 23 года. В 2020 году Фрэнсис стал техническим директором Федерации футбола Чили, а с прошлого года возглавлял отдел международных отношений и скаутинга в турецком «Галатасарае».

После завершения первой части сезона Российской Премьер-Лиги первое место занимает «Краснодар», который набрал 39 очков. На второй строчке располагается санкт-петербургский «Зенит», также заработавший 39 очков. Замыкает тройку лидеров московский «Спартак», который набрал 37 очков.