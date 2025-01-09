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Терёхин: напридумывали ерунду с уголовными делами Промеса, это побочные явления

Терёхин: напридумывали ерунду с уголовными делами Промеса, это побочные явления
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Бывший нападающий московского «Динамо» Олег Терёхин высказался о возможном возвращении нападающего Квинси Промеса, ныне выступающего за «Дубай Юнайтед», в «Спартак».

«Промес — хороший футболист. Не знаю, как он поддерживал форму в ОАЭ, но почему бы ему не вернуться в «Спартак»? Клубу не надо никого покупать, и его знают. А физическую форму набрать — не проблема, ведь зимние сборы только начинаются. Если всё сложится, Промес пригодится «Спартаку».

Что касается уголовных дел Промеса, напридумывали какую-то ерунду. Если его отпустят в Россию, значит, всё нормально, и пусть играет. Все уголовные дела — это побочные явления и его личное дело», — сказал Терёхин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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