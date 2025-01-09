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Стало известно отношение «Реала» к усилившемуся интересу саудовских клубов к Винисиусу

Стало известно отношение «Реала» к усилившемуся интересу саудовских клубов к Винисиусу
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В мадридском «Реале» спокойны из-за ситуации с клубами из Саудовской Аравии, которые активизировали интерес к 24-летнему крайнему нападающему «сливочных» Винисиусу Жуниору. Об этом сообщает Relevo.

По информации источника, в испанском гранде надеются, что спортивные амбиции бразильского футболиста возобладают над выгодными предложениями от саудовских клубов, которые нацелены предпринять попытку приобрести Винисиуса грядущим летом.

Также в «Реале» рассчитывают, что клубы из Саудовской Аравии откажутся от идеи покупки 24-летнего нападающего ввиду необходимости выплатить за него сумму отступных в размере € 1 млрд. «Сливочные» намерены решить вопрос с продлением контракта Винисиуса, рассчитанного до 2027 года, до конца нынешнего сезона.

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