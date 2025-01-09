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Лапорту могут снять с поста президента «Барселоны» за реакцию на регистрацию Ольмо — COPE

Лапорту могут снять с поста президента «Барселоны» за реакцию на регистрацию Ольмо — COPE
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Президент «Барселоны» Жоан Лапорта может быть отстранён от занимаемой им должности из-за реакции на регистрацию полузащитника Даниэля Ольмо и нападающего Пау Виктора на вторую часть нынешнего сезона Ла Лиги, которую он продемонстрировал во время полуфинального матча Суперкубка Испании с «Атлетиком» из Бильбао (0:2). Об этом сообщает COPE.

Суперкубок Испании . 1/2 финала
08 января 2025, среда. 22:00 МСК
Атлетик Б
Бильбао
Окончен
0 : 2
Барселона
Барселона
0:1 Гави – 17'     0:2 Ямаль – 52'    

По информации источника, отстранение Лапорты может состояться в том случае, если его поведение изучит Комитет Королевской испанской федерации футбола (RFEF) по спортивным соревнованиям.

Напомним, Лапорта несколько раз повторил грубые нецензурные оскорбления в адрес чиновников и представителей Ла Лиги Королевской испанской футбольной федерации (RFEF), которые ранее отклонили регистрацию игрока его клуба. Также он на эмоциях пнул что-то внутри кабины, где находился во время матча.

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