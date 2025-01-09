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«Рубин» получит € 1,2 млн солидарных выплат, если «ПСЖ» купит Хвичу за € 80 млн

«Рубин» получит € 1,2 млн солидарных выплат, если «ПСЖ» купит Хвичу за € 80 млн
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Казанский «Рубин» получит € 1,2 млн солидарных выплат, если французский «ПСЖ» купит вингера «Наполи» Хвичу Кварацхелию за € 80 млн, сообщает на сайте интернет-портала Transfermarkt. Ранее о данном предложении парижан сообщил журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

Также в случае осуществления такого трансфера «Рустави» получит € 400 тыс., а батумское «Динамо» — € 1,6 млн.

Напомним, Хвича выступал в составе «Рубина» c июля 2019 года по март 2022-го.

В текущем сезоне чемпионата Италии 23-летний Кварацхелия провёл 17 матчей, в которых забил пять мячей и оформил три результативные передачи. Также на его счету одна игра в Кубке Италии. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 85 млн.

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