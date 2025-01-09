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«Реал» Мадрид — «Мальорка»: текстовая онлайн-трансляция матча начнётся в 22:00

«Реал» Мадрид — «Мальорка»: текстовая онлайн-трансляция матча начнётся в 22:00
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Сегодня, 9 января, состоится второй полуфинальный матч Суперкубка Испании, в котором встретятся мадридский «Реал» и «Мальорка». В качестве главного арбитра встречи выступит Рикардо Де Бургос Бенгоэчеа из Бильбао. Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Суперкубок Испании . 1/2 финала
09 января 2025, четверг. 22:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
Не начался
Мальорка
Пальма-де-Мальорка
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Вчера, 8 января, в первом полуфинальном матче Суперкубка Испании встречались «Барселона» и «Атлетик» из Бильбао. Каталонский клуб одержал победу со счётом 2:0. Голами отметились полузащитник Гави и нападающий Ламин Ямаль. Финал данного соревнования состоится 12 января.

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