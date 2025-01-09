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Деметрадзе: уголовные дела никак не повлияют на Промеса в матчах за «Спартак»

Деметрадзе: уголовные дела никак не повлияют на Промеса в матчах за «Спартак»
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Бывший нападающий «Алании» и московского «Локомотива» Георгий Деметрадзе поделился мыслями о возможном возвращении нидерландского нападающего Квинси Промеса, ныне выступающего за «Дубай Юнайтед», в стан красно-белых.

«Промес — хороший футболист хорошего уровня, который пойдёт «Спартаку» на пользу. Уголовные дела — это личное, и они не имеют никакого отношение к мастерству футболиста. На многих игроков были заведены уголовные дела. Это никак не повлияет на Промеса в матчах за «Спартак», — сказал Деметрадзе в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Напомним, в марте 2024 года футболист был задержан в Дубае по запросу нидерландских властей. На родине игрок был приговорён к шести годам тюремного заключения за участие в контрабанде наркотических средств.

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