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В «Соколе» прокомментировали переход Ивана Лепского на правах аренды из «Динамо»

В «Соколе» прокомментировали переход Ивана Лепского на правах аренды из «Динамо»
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Спортивный директор саратовского «Сокола» Сергей Оголев прокомментировал переход 19-летнего защитника Ивана Лепского из московского «Динамо» на правах аренды. Соглашение рассчитано до конца июня 2025 года.

«Мы искали и ищем центральных защитников на усиление. Соответственно, главный тренер нашей команды, Алексей Борисович Стукалов, определил круг молодых футболистов, которые были ему интересны. В том числе там был Иван Лепский. После этого обратились в «Динамо» с просьбой об аренде, довольно быстро нашли общий язык — очень оперативно всё произошло. Рады, что так всё получилось.

Чем привлёк Лепский? Могу сказать, что у Ивана есть опыт в РПЛ, он провёл за основную команду несколько матчей в чемпионате и в Кубке. Футболист довольно перспективный. Думаю, он поможет нам решить задачу остаться в Первой лиге. Аренда без права выкупа? Всё так. Права выкупа нет», — приводит слова Оголева «Матч ТВ».

В нынешнем сезоне 19-летний Иван Лепский сыграл в восьми матчах за бело-голубых во всех турнирах. В этих встречах молодой футболист отметился забитым голом и одной результативной передачей. 19-летний Иван является воспитанником академии «Динамо» им. Л. И. Яшина.

Саратовский «Сокол» занимает 16-е место в турнирной таблице Мелбет Первой лиги. Команда набрала 19 очков после 21 матча.

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