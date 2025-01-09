«Ювентус» начнёт переговоры с «Барселоной» по Араухо после Суперкубка Испании — Relevo

«Ювентус» хочет убедить «любой ценой» центрального защитника «Барселоны» Рональда Араухо присоединиться к команде после завершения Суперкубка Испании, где сине-гранатовые сыграют в финале (12 января). Об этом сообщает Relevo.

По информации источника, уругвайский футболист не пришёл к соглашению с «Барселоной» о продлении его контракта, который заканчивается летом 2026 года. На текущий момент между «Ювентусом» и сине-гранатовыми не было официальных контактов относительно перехода Араухо, однако итальянский гранд намерен обратиться к каталонскому клубу после Суперкубка Испании.

Ранее в СМИ появлялись сведения, что Араухо готов уйти в аренду в «Ювентус», чтобы получать больше игрового времени.

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