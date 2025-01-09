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Российскую модель приговорили к заключению за клевету об игроке «Милана» Тео Эрнандесе

Российскую модель приговорили к заключению за клевету об игроке «Милана» Тео Эрнандесе
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Российско-испанская модель Луиза Кремлёва приговорена к тюремному заключению за клевету о защитнике «Милана» Тео Эрнандесе, сообщает Marca. Девушка обвиняла футболиста в насилии.

По информации источника, гинекологический осмотр подтвердил половой акт, но Эрнандес утверждал, что всё произошло по согласию. Кремлёвой были предъявлены обвинения в клевете, а она признала свою вину. Модель приговорили к шести месяцам тюремного заключения условно с испытательным сроком в 2 года.

Напомним, в июне 2017 года Луиза Кремлёва обвинила Тео Эрнандеса в насилии и побоях на парковке ночного клуба в Марбелье. По словам девушки, француз накачал её наркотическими веществами. Однако информация не подтвердилась.

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