Российскую модель приговорили к заключению за клевету об игроке «Милана» Тео Эрнандесе

Российско-испанская модель Луиза Кремлёва приговорена к тюремному заключению за клевету о защитнике «Милана» Тео Эрнандесе, сообщает Marca. Девушка обвиняла футболиста в насилии.

По информации источника, гинекологический осмотр подтвердил половой акт, но Эрнандес утверждал, что всё произошло по согласию. Кремлёвой были предъявлены обвинения в клевете, а она признала свою вину. Модель приговорили к шести месяцам тюремного заключения условно с испытательным сроком в 2 года.

Напомним, в июне 2017 года Луиза Кремлёва обвинила Тео Эрнандеса в насилии и побоях на парковке ночного клуба в Марбелье. По словам девушки, француз накачал её наркотическими веществами. Однако информация не подтвердилась.