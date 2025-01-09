Юрист назвал процент, который полагается «Рубину» и «Локомотиву» за переход Хвичи в «ПСЖ»

Спортивный и футбольный юрист Михаил Прокопец рассказал, какой процент полагается «Рубину» и «Локомотиву» за потенциальный переход вингера «Наполи» Хвичи Кварацхелии в «ПСЖ».

«Согласно правилам ФИФА, клубам, участвовавшим в подготовке футболиста с 12 до 23 лет, полагается солидарная выплата. Это отчисление за возмездный переход футболиста, общий размер которого составляет 5% от трансферной выплаты, и он делится между всеми клубами, где футболист был зарегистрирован на протяжении этих 12 лет подготовки. В свою очередь, у каждого года подготовки есть «стоимость». Например, начиная с календарного года 16-го дня рождения футболиста один год «стоит» 10% от общего размера указанного отчисления. Это эквивалентно 0,5% от суммы трансфера.

По информации в открытых источниках, Хвича был зарегистрирован за «Локомотив» и «Рубин» в возрасте 18-21 года: за «Локомотив» — с середины февраля по конец июня 2019 года (4,5 месяца), а за «Рубин» — с июля 2019 года по конец марта 2022 года, то есть приблизительно 2 года 9 месяцев.

Соответственно, доля солидарной выплаты в пользу каждого из российских клубов высчитывается так: «Рубину» полагается около 27% от совокупного размера солидарной выплаты (от 5% трансферной выплаты), а «Локомотиву» — где-то 3% от этой же суммы. Переводя на более простой язык, «Рубин» сможет претендовать на сумму в размере около 1,3% от гипотетической трансферной выплаты в пользу «Наполи», а «Локомотив» — приблизительно на 0,1% от такой трансферной выплаты.

Точный расчёт будет делать ФИФА, исходя из документа (паспорта футболиста. — Прим. «Чемпионата»), в котором указан конкретный период, когда Хвича был зарегистрирован за «Локомотив» и «Рубин», — сказал Прокопец в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Напомним, ранее журналист Фабрицио Романо сообщил, что «ПСЖ» предложил «Наполи» € 80 млн за переход Кварацхелии. Нападающий являлся игроком «Локомотива» с февраля по июнь 2019 года. За «Рубин» Хвича выступал с 2019 по 2022 год.

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