Канищев: «Зениту» давно стоит задуматься о продаже Вендела, он просто присутствует на поле

Бывший футболист «Зенита» Александр Канищев отреагировал на информацию про нежелание полузащитника сине-бело-голубых Вендела возвращаться в российский клуб. Напомним, ранее сообщалось, что бразилец не хочет возвращаться в «Зенит» из отпуска, так как желает получить новый вызов в карьере и перейти в более именитый клуб.

«Зениту» надо разобраться с Венделом. Что значит — он не хочет возвращаться? У него есть контракт и обязательства. Нужно расторгнуть контракт или ввести штрафные санкции, но это дело клуба. Думаю, что этот вопрос будет решён.

«Зениту» давно стоит задуматься о продаже Вендела. Игрок выходит на поле без всякого интереса. Во всех последних матчах было видно, что он просто присутствует, демонстративно показывая своё нежелание играть за «Зенит». Но даже в таком состоянии он находился на поле в качестве основного футболиста. Не знаю, как с этим мирились тренерский штаб и руководство клуба. Факт в том, что он не хочет играть», — сказал Канищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.