Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Аль-Наср — Аль-Охдуд. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
20:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Канищев: «Зениту» давно стоит задуматься о продаже Вендела, он просто присутствует на поле

Канищев: «Зениту» давно стоит задуматься о продаже Вендела, он просто присутствует на поле
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший футболист «Зенита» Александр Канищев отреагировал на информацию про нежелание полузащитника сине-бело-голубых Вендела возвращаться в российский клуб. Напомним, ранее сообщалось, что бразилец не хочет возвращаться в «Зенит» из отпуска, так как желает получить новый вызов в карьере и перейти в более именитый клуб.

«Зениту» надо разобраться с Венделом. Что значит — он не хочет возвращаться? У него есть контракт и обязательства. Нужно расторгнуть контракт или ввести штрафные санкции, но это дело клуба. Думаю, что этот вопрос будет решён.

«Зениту» давно стоит задуматься о продаже Вендела. Игрок выходит на поле без всякого интереса. Во всех последних матчах было видно, что он просто присутствует, демонстративно показывая своё нежелание играть за «Зенит». Но даже в таком состоянии он находился на поле в качестве основного футболиста. Не знаю, как с этим мирились тренерский штаб и руководство клуба. Факт в том, что он не хочет играть», — сказал Канищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Материалы по теме
Синицын: ничего критичного, если Вендел не приедет в расположение «Зенита» вовремя
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android