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Услуги защитника «Ростова» Чернова были предложены лидерам Первой лиги — источник

Услуги защитника «Ростова» Чернова были предложены лидерам Первой лиги — источник
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Представители защитника «Ростова» Евгения Чернова предложили услуги своего клиента лидерам Мелбет Первой лиги, сообщает Metaratings. Ранее стало известно, что футболист не полетит на сбор «Ростова» в ОАЭ.

По информации источника, «Балтика», идущая на первом в чемпионате, отказалась от трансфера футболиста. Помимо калининградского клуба, защитник был предложен московскому «Торпедо», которое после первой части сезона занимает второе место в турнирной таблице Первой лиги.

32-летний Чернов является воспитанником «Томи». За свою карьеру футболист также успел поиграть за санкт-петербургский «Зенит», «Тосно», красноярский «Енисей», «Оренбург», «Химик» и «Краснодар». Действующий контракт игрока с «Ростовом» рассчитан до лета 2026 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в € 500 тыс.

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