Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

«Эвертон» уволил тренера Шона Дайча за три часа до матча Кубка Англии

«Эвертон» на своём официальном сайте сделал заявление, в котором объявил об увольнении главного тренера команды Шона Дайча, возглавлявшего «ирисок» с января 2023 года.

При этом сегодня, 9 января, «Эвертон» встретится с «Питерборо Юнайтед» в матче 3-го раунда Кубка Англии. Игра начнётся в 22:45 мск. Сайт «ирисок» информирует, что футболистами будут руководить главный тренер команды U18 Лейтон Бэйнс и капитан «ирисок» Шеймус Коулман.

Под руководством Дайча мерсисайдцы провели 83 матча во всех турнирах, в которых они 26 раз одержали победу, 24 раза сыграли вничью и 33 раза потерпели поражение.

После 19 матчей нынешнего сезона английской Премьер-лиги «Эвертон» заработал 17 очков и на текущий момент занимает 16-е место, находясь в одном очке от зоны вылета.

Самый высокооплачиваемый спортсмен в мире: