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Деметрадзе: руководству «Зенита» стоит задуматься о продаже Вендела, если он не вернётся

Деметрадзе: руководству «Зенита» стоит задуматься о продаже Вендела, если он не вернётся
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Бывший нападающий «Алании» и московского «Локомотива» Георгий Деметрадзе отреагировал на информацию про нежелание полузащитника сине-бело-голубых Вендела возвращаться в российский клуб. Напомним, ранее сообщалось, что бразилец не хочет возвращаться в «Зенит» из отпуска, так как желает получить новый вызов в карьере и перейти в более именитый клуб.

«Вендел — очень дорогой футболист. Другому клубу нужно будет выплатить за него много денег. Но руководству «Зенита» стоит задуматься о продаже Вендела, если он не вернётся в расположение команды. Наверное, уже надо искать ему на замену классного футболиста», — сказал Деметрадзе в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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