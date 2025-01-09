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Бензема рассказал о посещении расположения «Реала» перед 1/2 финала Суперкубка Испании

Бензема рассказал о посещении расположения «Реала» перед 1/2 финала Суперкубка Испании
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Нападающий саудовского «Аль-Иттихада» Карим Бензема рассказал о своём посещении расположения мадридского «Реала» в Джидде (Саудовская Аравия) перед матчем 1/2 финала Суперкубка Испании с «Мальоркой». 37-летний форвард выступал за «Реал» в период с 2009 по 2023 год.

«Я немного пообщался с командой. Очень счастлив, у меня много воспоминаний с этими игроками, я также очень привязан ко всему Мадриду.

В Саудовской Аравии много болельщиков «Реала»? Да, это правда. Думаю, почти вся Джидда болеет за «Реал». Полагаю, вы увидите, что сегодня на игре все будут в белом», — приводит слова Бензема Managing Madrid.

Встреча состоится сегодня, 9 января. Команды будут играть на стадионе «Кинг Абдулла Спортс Сити» в Джидде (Саудовская Аравия). Матч обслужит бригада арбитров во главе с Рикардо Де Бургос Бенгоэчеа. Начало игры — в 22:00 мск.

Суперкубок Испании . 1/2 финала
09 января 2025, четверг. 22:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
Не начался
Мальорка
Пальма-де-Мальорка
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
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Карим Бензема посетил расположение «Реала» перед матчем Суперкубка Испании
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