Александр Канищев: по сравнению с вялым Родригао, Дркушич в «Зените» будет большим плюсом

Бывший футболист «Зенита» Александр Канищев высказался о предстоящем возвращении защитника «Зенита» Ваньи Дркушича из аренды в «Црвене Звезде». Ранее агент футболиста подтвердил досрочное прекращение арендного соглашения с сербским клубом.

«Дркушич достаточно ярко проявил себя на чемпионате Европы 2024 года. Это хороший, быстрый и дерзкий защитник, который поможет «Зениту». По сравнению с вялым Родригао, Дркушич для петербургской команды будет больше плюсом, чем минусом», — сказал Канищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Ранее сообщалось, что в петербургском клубе разочаровались игрой Родригао и по этой причине приняли решение вернуть из аренды Дркушича.