Карим Бензема: «Реал» — лучшая команда в мире, они очень сильны

Нападающий саудовского «Аль-Иттихада» Карим Бензема, ранее выступавший в составе мадридского «Реала», высказался о нынешнем составе «сливочных» и выступлениях клуба.

«Реал» Мадрид — лучшая команда в этом году. Они очень сильны, все игроки. «Реал» — лучшая команда в мире. Вклад Килиана Мбаппе приведёт в восторг многих болельщиков. Это мечта для всех — видеть, как эти футболисты забивают голы, отдают передачи… у них есть всё», — приводит слова Бензема Madrid Universal в соцсети Х (ранее Twitter).

Сегодня, 9 января, «Реал» встретится с «Мальоркой» в рамках 1/2 финала Суперкубка Испании. Команды будут играть на стадионе «Кинг Абдулла Спортс Сити» в Джидде (Саудовская Аравия). Матч обслужит бригада арбитров во главе с Рикардо Де Бургос Бенгоэчеа. Начало игры — в 22:00 мск.