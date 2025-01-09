Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Аль-Наср — Аль-Охдуд. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
20:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Карим Бензема: «Реал» — лучшая команда в мире, они очень сильны

Карим Бензема: «Реал» — лучшая команда в мире, они очень сильны
Аудио-версия:
Комментарии

Нападающий саудовского «Аль-Иттихада» Карим Бензема, ранее выступавший в составе мадридского «Реала», высказался о нынешнем составе «сливочных» и выступлениях клуба.

«Реал» Мадрид — лучшая команда в этом году. Они очень сильны, все игроки. «Реал» — лучшая команда в мире. Вклад Килиана Мбаппе приведёт в восторг многих болельщиков. Это мечта для всех — видеть, как эти футболисты забивают голы, отдают передачи… у них есть всё», — приводит слова Бензема Madrid Universal в соцсети Х (ранее Twitter).

Сегодня, 9 января, «Реал» встретится с «Мальоркой» в рамках 1/2 финала Суперкубка Испании. Команды будут играть на стадионе «Кинг Абдулла Спортс Сити» в Джидде (Саудовская Аравия). Матч обслужит бригада арбитров во главе с Рикардо Де Бургос Бенгоэчеа. Начало игры — в 22:00 мск.

Суперкубок Испании . 1/2 финала
09 января 2025, четверг. 22:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
Не начался
Мальорка
Пальма-де-Мальорка
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Материалы по теме
Бензема рассказал о посещении расположения «Реала» перед 1/2 финала Суперкубка Испании
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android