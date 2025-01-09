Саша Зделар может перейти из ЦСКА в «Рейнджерс» — Daily Mail

Шотландский «Рейнджерс» проявляет интерес к 29-летнему опорному полузащитнику московского ЦСКА Саше Зделару. Об этом сообщает Daily Mail.

По информации источника, «Рейнджерс» уже связывался с красно-синими с целью узнать нюансы потенциального перехода сербского футболиста.

Зделар выступает за ЦСКА с 2022 года. В нынешнем сезоне полузащитник принял участие в 21 матче во всех турнирах, в которых он отметился одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 4 млн.

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