Александр Канищев: РПЛ — не дом благородных девиц, у нас хватает фокусников, как Промес

Бывший футболист «Зенита» Александр Канищев поделился мыслями о возможном возвращении нидерландского нападающего Квинси Промеса, ныне выступающего за «Дубай Юнайтед», в московский «Спартак».

«Безусловно, Промес нужен «Спартаку» в качестве футболиста, если он сможет набрать те качества, которые у него были. У Квинси серьёзный потенциал для РПЛ. С точки зрения его криминальных вещей, это его личное дело. Промес должен давать результат на поле, а болельщиков не интересует, есть ли у него криминальные проблемы или нет. Если он будет показывать результат, болельщик простит всё.

Как такое возвращение может повлиять на репутацию «Спартака»? РПЛ — это не дом благородных девиц. Промес не сделал ничего плохого по отношению к «Спартаку», он просто портит жизнь себе. У нас хватает фокусников, как Квинси, в других российских клубах», — сказал Канищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Напомним, в марте 2024 года футболист был задержан в Дубае по запросу нидерландских властей. На родине игрок был приговорён к шести годам тюремного заключения за участие в контрабанде наркотических средств.