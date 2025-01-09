«Айнтрахт» хочет получить € 80 млн за Мармуша, игрок договорился с «Сити» — Sky Sport

«Манчестер Сити» достиг полной устной договорённости с 25-летним центральным нападающим «Айнтрахта» Омаром Мармушем относительно его перехода в стан «горожан». Об этом сообщает журналист Sky Sport Germany Флориан Плеттенберг в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, немецкий клуб хочет выручить € 80 млн с продажи египетского футболиста. На текущий момент «Манчестер Сити» готовит предложение «Айнтрахту» по Мармушу, которое намерен подать ближе к выходным.

В нынешнем сезоне Мармуш принял участие в 24 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 18 голами и 12 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 60 млн.

Самый дорогой трансфер в истории футбола: